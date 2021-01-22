شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: اعتصام أصحاب الأفران أمام وزارة الاقتصاد للمطالبة بتنفيذ الوعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتصم أصحاب الأفران فى طرابلس أمام مقر "نقابة أصحاب الافران فى لبنان الشمالى" فى محلة الزاهرية، وقال رئيس النقابة طارق المير:"اعتصمنا اليوم لنطالب وزير الاقتصاد الايفاء بالوعد الذى قطعه بدعم السكر والخميرة. وللأسف حتى الساعة لم نحصل على أى شىء.

وتوجهنا إلى التجار الذين يقولون أن حاكم مصرف لبنان لا يقوم بصرف المبالغ اللازمة وهذا كلام محق ونحن نطالب بتوفير الأموال لكى نستمر". وفق الوكالة الوطنية للإعلام



وأشار إلى "وجود شح فى مادة الطحين"، كما ان المطاحن لا تسلمنا كميات الطحين وفق "بونات" وزارة الاقتصاد"، داعيا وزير الاقتصاد الى "الايعاز للمعنيين بتسليمنا كامل كمية الطحين".

وتحدث المير عن "الكلفة الباهظة بسبب ارتفاع أسعار أكياس النايلون والمازوت والزيوت على اختلافها، ومطالبة العمال بزيادات محقة"، وقال: "كل هذه مشاكل تعترضنا وسنحملها نهار الاثنين المقبل إلى وزارة الاقتصاد وننفذ اعتصاما أمام الوزارة ونرفع مطلبنا الى وزير الاقتصاد".

وعن رفع سعر ربطة الخبز، قال: "نعم رفع سعر ربطة الخبز. كنا نشترى كيلو السكر بألفى ليرة، واليوم نشتريه اليوم بأربعة آلاف ليرة وأيضا الخميرة ارتفع سعرها".

وتوجه إلى وزير الاقتصاد بالقول: "قطاعنا أمانة فى عنقك. ونحن بدورنا مسؤولون تجاه أصحاب الافران"، لافتا الى أن الوزير حرر لنا "بونات" لكن لا يصرفها التجار. فتوقيع معالى الوزير على "الرأس والعين"، لكن التجار يقولون أن المشكلة عند حاكم مصرف لبنان الذي نطالبه بتسديد الأموال المطلوبة".