شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترحب بإصدار الرئيس الفلسطينى مرسوما بإجراء الانتخابات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الصين اليوم الجمعة بإصدار الرئيس الفلسطينى محمود عباس مرسوما بإجراء الانتخابات الفلسطينية، معربة فى الوقت نفسه عن أملها أن تسهم الانتخابات فى تعزيز التضامن الفلسطيني الداخلى.