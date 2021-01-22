شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور لصلاة الجمعة فى المسجد الحرام وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في المسجد الحرام والمنشآت التابعة له، للحفاظ على الوافدين على المدينة المقدسة من عدوى الوباء، ولاسيما خلال تجمعات صلاة الجمعة، ونشر الحساب الرسمى لإمارة منطقة مكة على "تويتر"، جانب من تطبيق الإجراءات على المؤدين لصلاة الجمعة في المسجد الحرام، وشهدت تباعد بين صفوف المصلين.



جانب من أداء الخطبة



اثناء خطبة الجمعة



صلاة الجمعة

كما نشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من مشاهد استماع الوافدين لخطبة الجمعة من صحن الكعبة، وسط التباعد بين صفوف المصلين وارتداء الكمامات للوقاية من عدوى كورونا.



الخطبة فى المسجد الحرام



المسجد الحرام



خلال خطبة الجمعة



وفود المصلين

وفى وقت سابق، استقبلت إدارة خدمات المستفيدين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدد من المعتمرين، بمبنى الرئاسة في العاصمة المقدسة مكة، من أجل الاستماع إلى آراءهم ومقترحاتهم حول الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لزوار وقاصدي الحرمين الشريفين، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من تقديم الهدايا وتوزيع الأدوات الاحترازية لتعقيم وفود المعتمرين.



الصلاة فى المسجد الحرام



خطبة الجمعة



جموع المصلين

وقال محمد بن منصور السواط، مدير إدارة خدمات المستفيدين، إن الرئاسة خصصت إدارة خدمات المستفيدين لاستقبال المستفيدين والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، وطلباتهم، وتوزيع الهدايا عليهم، لخلق قنوات تواصل فعالة مع زوار وقاصدى الحرمين الشريفين.

وأضاف السواط، أن الإدارة تقوم بتوزيع سجاد للصلاة ومصاحف مطبوعة، ومصحف مسموع على CD، وكتب تتعلق بصفة الحج والعمرة مترجمة إلى عدة لغات، وعبوات ماء زمزم المبارك، بالإضافة إلى توزيع الأدوات الاحترازية (معقمات وكمامات) خلال هذه الفترة المرتبطة بجائحة كورونا، لضمان سلامة المستفيدين.