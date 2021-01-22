شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى: لو أردنا الحرب مع إثيوبيا لدخلنا "الفشقة" منذ أول يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو مجلس السيادة السودانى محمد الفكى سليمان لقناة العربية، إنه تم زيادة عدد القوات فى دارفور لحماية المدنيين، ولو أردنا الحرب مع إثيوبيا لدخلنا الفشقة منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أنه يجب استرداد كافة أراضى السودان على الحدود مع إثيوبيا، وأنه ليس من مصلحة الإقليم وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا.

وكان الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان قد قال للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الخميس، إن الجيش السودانى ينتشر على الحدود مع إثيوبيا، موضحًا أن من يتعرض له المواطنين من اعتداء على حدود إثيوبيا دفعنا لتعزيز قواتنا، مضيفًأ: لا نريد حربا مع أحد.