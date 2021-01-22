شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة يمنية بساق واحدة توجه رسالة مؤثرة للأمم المتحدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الطفلة اليمنية شيماء في فيديو مؤثر لتحريك المجتمع الدولى لإنقاذ اليمن من براثن الحوثيين، حيث ظهرت فى الفيديو الذى بثه وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى على حسابه الرسمى فى تويتر، واقفة على ساق واحدة، فيما الأخرى مبتورة بسبب قصف حوثى على أحد الأحياء السكنية فى محافظة "تعز".

وجهت الطفلة شيماء رسالتها إلى المبعوث الأممى مارتن جريفيثس، باللغة الإنجليزية تشكو فيها إرهاب الحوثيين الممارس على مدينتها منذ ستة أعوام.

وروت الطفلة للعالم والمبعوث الأممي لليمن جانب من مأساتها بعد أن فقدت ساقها اليمنى إثر إصابتها في قصف نفذته مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران على حي سكني بمدينة تعز فى واحدة من جرائمها المتواصلة بحق الطفولة والمدنيين في اليمن ووصفت الحالة التي آلت إليها، حيث قالت " أنا شيماء من اليمن، عمري 10 سنوات وقد أصبحت أحد ضحايا الإرهاب الحوثي على مدينة تعز، مع آلاف الأطفال في عموم اليمن."

بدوره، قال وزير الإعلام اليمنى، إن تلك النتيجة كانت جراء قصف الحوثي على حي سكني بمدينة ‫تعز‬، في واحدة من جرائم المليشيات المتواصلة بحق الطفولة والمدنيين في اليمن، مطالبا بإدانة هذه الممارسات الظلامية المتخلفة، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية، ودعم جهود استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في كافة الاراضي اليمنية والتاسيس لمستقبل مشرق يستحقه اليمنيون.

يذكر أنه في 6 يناير الجارى، أطلق الحوثيون حملة أمنية على عزلة الحيمة بمديرية التعزية شمالي شرق تعز، وفرضوا حصاراً على المنطقة، تحت مبرر مناصرة سكانها للشرعية، وكانت ميليشيا الحوثي نفذت عمليات إعدام ميدانية وقتل ونهب واختطاف لمدنيين بينهم نساء وأطفال.