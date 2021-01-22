شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بالقاهرة يستعيد ذكريات لقائه بوزير العدل.. ويعلق: قبل غزوة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد السفير السعودى أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، ذكريات لقائه مع المستشار عمر مروان، وزير العدل المصرى، الذى أقيم فى يناير من العام الماضى 2020، ونشر السفير السعودى، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورا من اللقاء، وكتب فى تعليقه عليها: "قبل غزوة كورونا".





وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، استقبل فى نفس ذلك اليوم من عام 2020، فى مكتبه بمقر الوزارة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلى، فى إطار تبادل التعاون بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين فى المجالات العدلية والقضائية.

وفى وقت سابق، من هذا الأسبوع، كان سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، قد استعرض صورة أول جواز سفر دبلوماسى اقتناه فى حياته، مشيرا أن ذلك قبل إدراكه أن الدبلوماسية ليست مجرد رفاهية أو رحلة استجمام.

وكتب أسامة نقلى، عبر حسابه بموقع تويتر:" سجل أول جواز دبلوماسى اقتنيته وكنت منتشياً به، قبل أن أدرك أن الدبلوماسية ليست رفاهية أو نزهة أو رحلة استجمام".

وأضاف مقولة للدكتور نزار بن عبيد مدنى وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقا بالسعودية : "هى رحلة بذل وعطاء، وجهد متواصل، وعمل دؤوب، وثقافة ممتدة ومتجددة كالنهر، وثراء واسع فى التجربة، ورصيد كبير من الخبرة العملية والعلمية".