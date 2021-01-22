شكرا لقرائتكم خبر عن Dubai .. المدينة السياحية تعلن الحرب على كورونا وتعلق الأنشطة الترفيهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دبى Dubai تعليق إصدار التصاريح الترفيهية مؤقتا فى مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الإمارات العربية المتحدة، وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبى فى تغريدة على تويتر: "لضمان الصحة العامة والسلامة، سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية".

وتشهد الإمارات زيادة كبيرة فى الإصابات بالفيروس منذ بداية العام الجديد، مع تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا، وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 263 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة، و762 حالة وفاة.



دبى والأجواء الترفيهية

وأكد المكتب أنه "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت دبى للسياحة أكثر من مئتى مخالفة لعدم الامتثال للاجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالى عشرين منشأة".

وأكد عدد من الفنادق في الإمارة لوكالة فرانس برس، أنها ستواصل خدمة الزبائن، ولكنها أشارت إلى أنه لم يعد من المسموح القيام بأنشطة ترفيهية مثل العروض أو منسقى الأغانى.



دبى تطعم المواطنون بلقاح كورونا

Dubai .. توجيه لكل المستشفيات بتعليق جميع العمليات الجراحية غير الضرورية

وأعلنت هيئة الصحة فى دبى أيضا الخميس أنه تم توجيه جميع المستشفيات: "بتعليق جميع العمليات الجراحية الاختيارية (غير الضرورية طبياً) حتى 19 من فبراير المقبل".

وقامت الإمارات حتى الآن بتقديم أكثر من 2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين فيها، بحسب أرقام رسمية.



دبى

وتبدو الحياة طبيعية في دبي حيث لم يفرض إغلاق أو حجر صحي، وتزدحم المراكز التجارية والشواطىء والمطاعم بالرواد وفي الوقت نفسه، يتعين على الجميع وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع سن الإمارة عقوبات في حال مخالفة هذه القواعد.