شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: القيادات الأمنية تتحمل مسؤولية أى خرق أمنى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، إننا نعمل على خطة أمنية شاملة لمواجهة تحديات الإرهاب، تفجيرا بغداد أمس خرق أمني لن نسمح بتكراره، والقيادات الأمنية تتحمل مسؤولية أي خرق أمني في العراق، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان مصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق، قد توعد الجماعات الإرهابية بردا قاسيا بعد التفجيرات التى شهدتها العاصمة العراقية بغداد صباح أمس، حيث قال: "سيكون ردنا قاسيًا على تفجيرى بغداد".

وبدأت السلطات العراقية اتخاذ خطوات جادة بشأن التفجيرات الانتحارية التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد.

وكان قد وجه رئيس مجلس الوزراء العراقى بفتح تحقيقا فوريا للوقوف على أسباب التفجيرين، وملاحقة الخلايا الإرهابية التي سهلت مرور المنفذين، كما وجه مصطفى الكاظمى، باستنفار القوات الأمنية لحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ميدانيا.