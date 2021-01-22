تركي آل الشيخ يحقق لـ"الهلال" السوداني ما لم يحدث في تاريخه من قبل

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت قناة "العربية"، مساء أمس الخميس، بأن نادي الهلال السوداني أعلن تعاقده مع المهاجم السنغالي إبراهيما نداي، قادما من صفوف تشوكاريتشكي الصربي، وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف الموسم.

ونشر النادي السوداني في حسابه الرسمي على "فيسبوك" ما يفيد بأن تركي آل الشيخ، الرئيس الفخري للهلال، قد حسم صفقة انتقال اللاعب السنغالي إبراهيما نداي، وذلك بعد منافسة شرسة مع أندية أوروبية وعربية، لتتحول وجهة اللاعب من أوروبا إلى السودان.

وأكدت القناة أنه ولأول مرة ينجح الفريق السوداني في التعاقد مع لاعب قادم من أوروبا بشكل مباشر إلى السودان، حيث لم يسبق أن جاء لاعب إلى الهلال من الدوريات الأوروبية، وكانت أغلب تعاقداته مع لاعبين من إفريقيا والأندية العربية وأمريكا اللاتينية.

وأكمل الهلال تعاقده مع شركة "كابا" الإيطالية لتوريد الفريق الأول لكرة القدم بأطقم المباريات والتدريبات، وأوضح الفريق السوداني أن تركي آل الشيخ تكفل بقيمة التعاقد مع الشركة الإيطالية، وتعتبر المرة الأولى التي يوقع فيها الهلال مع علامة تجارية رياضية بطريقة مباشرة.

وأضاف الهلال في بيان صحفي: أبلغ آل الشيخ رئيس وأعضاء إدارة النادي بوصول وفد يتبع لشركة إسبانية متخصصة في إضاءة الملاعب الرياضية، وذلك للبدء في عملية مسح شامل لاستاد الهلال والبدء فورا في عملية تجديد الإضاءة، لتكون وفقا للمواصفات العالمية التي حددها الاتحاد الدولي "فيفا" والإفريقي "كاف".

وكان الهلال السوداني قد منح الرئاسة الشرفية إلى تركي آل الشيخ، في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي.