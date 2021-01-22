شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلق الدراسة لمدة 3 أسابيع ضمن حزمة قرارات جديدة لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّقت ليبيا نشاطَ التعليم العام والخاص لمدة ثلاثة أسابيع ابتداءً من يوم غدٍ السبت؛ بناءً على توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا في ليبيا، وأوضح المجلسُ الرئاسى الليبى فى بيان اليوم أنَّ إلزام البلديات يأتى بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلى والحصول على رأى اللجنة الاستشارية قبل إغلاق الأنشطة التجارية والخِدْمية والعلمية بها، مع اقتصار عمل المقاهى على توفير الطلبات الخارجية، مطالبًا الجهات المعنية في المطارات والمنافذ الحدودية بالتشديد على المسافرين بضرورة إجراء تحليل فيروس كورونا، مع إلزام الجهات المسؤولة بمواقع العمل الخاصة والعامة بالتقيد بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة الاستشارية، بحسب " واس".