شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: مقتل عسكريين اثنين وجرح آخرين بانفجار فى معسكر للجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات السودانية مقتل عسكريين اثنين وجرح آخرين بانفجار في معسكر للجيش بين ولايتي القضارف وسنار، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان والقائد الأعلى لقوات الشرطة، أشاد بجهود الشرطة العامة وإداراتها المتخصصة في حفظ الأمن بمجالاته المتعددة، وأكد البرهان - خلال لقاء مع قيادات الشرطة برتبتي العميد واللواء وهيئة الادارة الخميس - استعرض خلاله الوضع الراهن والأوضاع على الحدود الشرقية، مساندة الدولة للشرطة في مكافحة الجريمة.

ودعا إلى عدم الالتفات للأصوات التي تنتقص من جهود الشرطة، مطالبا ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على أمن المجتمع، من جانبه، أكد وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقى الطريفى ادريس دفع الله، مساندة وزارة الداخلية، القوات المسلحة في واجبها المقدس تجاه حماية أرض الوطن وشعبه.

وشدد على استعداد قوات الشرطة للاضطلاع بكامل مهامها وواجباتها تجاه الوطن والمواطن ومساندة القوات المسلحة على حدود البلاد، من جهته، رحب المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ، باسم قيادات وضباط الشرطة، برئيس مجلس السيادة الانتقالى، وحيا جهود القوات المسلحة على امتداد ولايات السودان، متعهدا بمضاعفة الجهود لينعم المواطن بالأمن والأمان.