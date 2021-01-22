استشهاد 2 وإصابة 4 آخرين فى هجوم جوى إسرائيلى على حماة السورية

القاهرة - سامية سيد - تصدت وسائط الدفاع الجوى فى الجيش السورى، لهجوم جوى إسرائيلى من اتجاه الأراضي اللبنانية على محيط محافظة حماة وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وأكد مصدر عسكرى سورى - في تصريح أوردته وكالة الانباء السورية، اليوم /الجمعة/ - أن القوات الإسرائيلية شنت هجوما جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض المواقع في محيط محافظة حماة، ما أسفر عن استشهاد عائلة من أب وأم وإصابة أربعة آخرين بالإضافة إلى تدمير ثلاثة منازل للمواطنين على الطرف الغربى لمدينة حماة.