شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة العراقية: بغداد آمنة وقادرة على التصدى وإيقاف أى هجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهدت العمليات المشتركة العراقية، باعتقال من ساعد الإرهابيين في الوصول إلى بغداد، مشيرة إلى أن الضغوط الأمنية على الإرهابيين دفعتهم لتنفيذ عملياتهم في بغداد، كما أكدت أن العاصمة العراقية آمنة.

وكان تنظيم داعش الإرهابى أعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحارى الذى وقع فى بغداد، وكانت السلطات العراقية قالت إن انتحاريين فجرا نفسيهما فى سوق مكتظة ببغداد، مما أودى بحياة 32 شخصًا على الأقل فى أول هجوم انتحارى ضخم بالعراق منذ ثلاث سنوات.

ووصفت السلطات الهجوم بأنه إشارة محتملة إلى عودة جرائم تنظيم داعش الإرهابى. درة على التصدي وإيقاف أي هجوم، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.