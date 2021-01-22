وزير الخارجية البريطاني: إفساح المجال لمشاركة المرأة من أهم إنجازات حكومة السودان

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا" قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "إن التوقيع على اتفاقية جوبا للسلام، وإفساح المجال للمرأة للمشاركة في السلطة بصورة ملموسة من أهم إنجازات الحكومة الانتقالية" .

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تصريحات الوزير البريطاني جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين بمطار الخرطوم مساء أمس الخميس في ختام زيارته للبلاد.

راب أكد التزام حكومة بلاده بإنجاح الفترة الانتقالية والمساعدة في إرساء الديمقراطية والاستقرار في السودان.

وصرح راب بأن بريطانيا مستعدة للمشاركة في تحالف دولي لدعم تخفيف الديون، تمهيدا لحصول السودان على تمويل بشروط ميسرة، معلناً إعادة إحياء الحوارالاستراتيجي المتجدد مع السودان، حيث يمثل الجانب البريطاني وزير المملكة المتحدة لشؤون أفريقيا، جيمس دودريدج.

وأكد وزير الخارجية البريطاني توقيعه مذكرة تفاهم مع هبة محمد علي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، تمنح بموجبها حكومة بلادة مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني لبرنامج دعم الأسرة في السودان.

وقال إن المنحة للمساعدة في تخفيف تكاليف المعيشة للأسر السودانية، مشيرآ إلى أن المملكة المتحدة على استعداد لتقديم قرض مرحلي بقيمة 330 مليون جنيه استرليني لتسوية المتأخرات المستحقة للبنك الأفريقي للتنمية في حال استمرار السودان على المسار الصحيح للإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وموافقة مجلسي إدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على حزم تسوية المتأخرات.

وأثنى الوزير البريطاني على تفهم السودان واستقباله لللاجئين الإثيوبيين الفارين من الحرب في إقليم تيغراي، قائلا: "إن ذلك يبين وجهاً آخر للتقدم الإيجابي الذي حدث في السودان والذي اطلعت به حكومة عبدالله حمدوك".