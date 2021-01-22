شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. نشاط للرياح بالسعودية وباردا فى الامارات والبحرين والعظمى بالكويت 15°ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج انخفاض فى درجات الحرارة، فمن المتوقع اليوم أن يكون الطقس فى الامارات انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، و رياح نشطة بالسعودية ، وفى البحرين سيكون باردًا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة ، وفى الكويت العظمى 15 °ﻡ

أصدر المركز الوطنى للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظة ينبع تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة .

وأوضح المركز أن الحالة التى تشمل تأثيراتها نشاطا فى الرياح السطحية وتدنيا فى مدى الرؤية ، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساء .

وأصدر المركز الوطنى للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً فى الرياح السطحية وتدنياً فى مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التى تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – المهد – خيبر - وادى الفرع ، تستمر حتى الساعة الخامسة مساء .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس مغبرا وغائما جزئياً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة شمالية غربية - شمالية شرقية 20 - 35 كم ساعة تصل إلى 55 كم س أحياناً.

والموج فى الخليج العربى يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا ..

وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:53 والثانى عند 18:36 .. فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:52 والجزر الثانى عند الساعة 00:42.

أما بحر عمان يكون مضطرب الموج .. وسيحدث المد الأول عند 18:30 والمد الثانى عند الساعة 03:33 .. فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 11:32 والجزر الثانى عند الساعة 22:11.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 22 16 80 40 دبــى 23 17 70 35 الشارقة 24 13 75 35 عجمان 24 16 75 40 أم القيوين 23 12 80 40 رأس الخيمة 24 16 70 35 الفجيرة 28 19 70 25 العين 24 14 65 25 ليوا 23 13 80 30 الرويس 22 14 75 40 السلع 23 13 80 45 دلما 22 16 75 45 طنب الكبرى 23 17 80 40 طنب الصغرى 23 17 80 40 أبو موسى 23 17 80 40

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم فى مملكة البحرين سيكون باردًا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية من 20 إلى 25 عقدة ، وتصل من 28 إلى 33 عقدة أحيانا.

* وتحذر إدارة الارصاد من رياح شديدة السرعة *.

ارتفاع الموج: من قدمين إلى 4 أقدام قرب السواحل، ومن 5 إلى 9 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 17 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 25%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 15 °ﻡ

نهارًا

مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 - 45 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلًا

شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 - 40 كم ساعة مع فرصة لتكون الصقيع فى المناطق الزراعية و الصحراوية .