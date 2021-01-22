شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية تدين التفجير الانتحارى المزدوج الذى استهدف سوقا شعبيا فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية اللبنانية، عن إدانتها الشديدة للتفجير الانتحارى المزدوج الذى استهدف العاصمة العراقية بغداد اليوم، والذى أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من المواطنين العراقيين الأبرياء بين قتيل وجريح.

واستنكرت الخارجية اللبنانية - فى بيان استهداف المواطنين الآمنين وزعزعة استقرار وازدهار العراق.

وأكدت تضامن لبنان الكامل وتعاطفه مع جمهورية العراق، شعبا وحكومة، إثر هذا الاعتداء المفجع، مقدمة تعازيها الحارة للشعب العراقى عموما وذوى الضحايا خصوصا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.