شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أكبر المعتقلين الفلسطينيين سنا فى سجون إسرائيل بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس نادى الأسير الفلسطيني، إصابة فؤاد الشوبكى (82 عاما) أكبر المعتقلين الفلسطينيين سنا فى السجون الإسرائيلية بفيروس كورونا.

وقال قدورة فارس رئيس النادى فى اتصال مع رويترز "تبلغنا بإصابة اللواء فؤاد الشوبكى بفيروس كورونا نتيجة مخالطته لأحد السجانين المصابين بالفيروس".

وأضاف "إصابة اللواء الشوبكى بالفيروس يشكل خطرا كبيرا على حياته نظرا لكبر سنه وإصابته بالعديد من الأمراض".

وأوضح فارس أن "الاحتلال الإسرائيلى رفض فى السابق كل المحاولات والمطالبات للأفراج عنه (الشوبكي) وجرى نقله من سجن النقب الصحراى الى معتقل إيلا فى بئر السبع".

وتابع "نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة اللواء الشوبكى ونطالب المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولى بالتدخل الفورى للإفراج عنه من أجل توفير الرعاية الصحية اللازمة له"، ولم يصدر بيان من الجهات الإسرائيلية المعنية حول الوضع الصحى للشوبكي.

واعتقلت إسرائيل الشوبكي، الذى كان المسؤول المالى لقوات الأمن الفلسطينية، فى عام 2005 من سجن فى أريحا وحكمت عليه بالسجن 20 عاما.