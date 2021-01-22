شكرا لقرائتكم خبر عن Dubai .. بدون أنشطة ترفيهية في المطاعم والفنادق حتى إشعار أخر.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت دائرة السياحة فى دبي تعميماً لجميع الفنادق والمطاعم في دبي - Dubai ، بتعليق الأنشطة الترفيهية مؤقتا اعتباراً من 21 يناير 2021 وحتى إشعار آخر، ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة أكد فيها إنه "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت دبي للسياحة أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للاجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي 20 منشأة".





Dubai



Dubai تعزز حملاتها التفتيشية على المؤسسات وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي Dubai Media Office فى تغريدة أخرى، أن بلدية دبي تعزز حملاتها التفتيشية على المؤسسات لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وبلغ عدد الزيارات التفتيشية 2,258 زيارة، تم من خلالها إغلاق 5 مؤسسات، في حين بلغ عدد التنبيهات 31.



Dubai





كما أكد أن "اقتصادية دبي" تغلق شركة وتقوم بمخالفة 23 شركة أخرى، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من كوفيد-19. تشدد "اقتصادية دبي" على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

Dubai

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي فيديو يوضح أن اقتصادية دبي نفذت 140 ألف زيارة تفتيشية في 2020، بهدف التأكد من التزام المنشآت بالتدابير الاحترازية للحدّ من "كوفيد-19"، وتصدر خلال العام الماضي أكثر من 2100 مخالفة وتنبيه وتغلق 175 منشأة لعدم الالتزام.

كذلك أعلن هيئة الصحة في دبي توجه جميع المستشفيات المرخصة من قبلها وكذلك عيادات جراحة اليوم الواحد، بتعليق جميع العمليات الجراحية الاختيارية (غير الضرورية طبياً) حتى 19 من فبراير المقبل، وذلك تماشياً مع جهود حكومة دبي للحفاظ على أعلى درجات الصحة والسلامة المجتمعية.

Dubai