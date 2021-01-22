سوريا… عدوان إسرائيلي على ريف حماة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري قوله إنه في "حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".

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ونفى المصدر العسكري أن يكون هنالك أي عدوان على ريف دمشق أو طرطوس، وأن أصوات الانفجارات التي سمعت في سماء محافظة طرطوس وريفها وريف دمشق الشمالي ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية الصواريخ الإسرائيلية التي حاولت استهدف مواقع في محيط محافظة حماة.

كما نفى مراسل "سبوتنيك" في طرطوس استهداف أي من مناطق المدينة وريفها، مؤكدا أن الأصوات التي سمعت في أرجاء المحافظة ناجمة عن الانفجار الأولي لإطلاق صواريخ (م ط).

وأشار مراسل "سبوتنيك" في دمشق إلى أن الأصوات التي سمعت في منطقة القلمون الشرقي على الحدود السورية اللبنانية، ناجمة عن تصدي المضادات الجوية لصواريخ معادية قادمة من فوق الأراضي اللبنانية.