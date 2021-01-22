شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين بشدة تفجيرين استهدفا سوقا شعبيا في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الجزائر بشدة التفجيرين الارهابيين اللذين استهدفا، سوقا شعبيا فى بغداد وخلفا العديد من الضحايا والعشرات من المصابين من أبناء الشعب العراقى الأبرياء.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، إن الجزائر تعرب عن تضامنها مع العراق الشقيق ضد هذا العمل الإرهابى الجبان وتؤكد الوقوف إلى جانبه فى حربه ضد كافة أشكال الإرهاب والتطرف ودعمها له فى التصدى لكل المحاولات التى تسعى لزعزعة أمنه واستقراره".

وأضاف البيان أن الجزائر تتقدم بأخلص عبارات التعازى والمواساة لعائلات الضحايا وذويهم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتجدد موقفها الثابت الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره وتؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للقضاء على هذه الآفة المقيتة.