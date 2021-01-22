خارجية الوفاق الليبية تنفي ما تداولته وسائل إعلام حول شروط مصر لعودة العلاقات الدبلوماسية

دبي - محمود عبدالرازق - طرابلس - سبوتنيك. وقال القبلاوي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "ننفي بقوة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من أن مصر وضعت شروطا خلال لقاء مسؤولين مصريين من الخارجية المصرية مع وفد السفارة الليبية برئاسة القائم بأعمال السفارة طارق الحويج".

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وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الليبية على أن "الاجتماع جاء امتدادا ومتابعة لزيارة الوفد المصري الشقيق للعاصمة طرابلس ومتابعة نتائجه وأن الاجتماع سادته روح المسؤولية من الجانبين وكان الحرص على عودة العلاقات الدبلوماسية لوضعها الطبيعي".

وأضاف أن "نائب وزير الخارجية المصري لشؤون المراسم سعادة السفير نبيل الحبشي أكد على أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وضرورة توطيدها"، مضيفا بأن "وهو نفس الكلام الذي صدر من الجانب الليبي".

وأكد القبلاوي أن "الشهر القادم سيشهد تقدما كبيرا في هذه العلاقات".

والأحد الماضي، زار وفد مصري رفيع العاصمة الليبية طرابلس، للمرة الأولى منذ عام 2014، حيث التقى مع مسؤولين أمنيين وسياسيين.

وأتت هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، لمدينة بنغازي، ولقائه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وبعد أيام من اجتماع مصري ليبي في القاهرة بين اللجنة الوطنية للأزمة الليبية وشخصيات من جنوب ليبيا.

وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، المدعوم من تركيا.