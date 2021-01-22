شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: سيكون ردنا قاسيا على تفجيرى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توعد مصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق، الجماعات الإرهابية برد قاسى بعد التفجيرات التى شهدتها العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم، حيث قال: "سيكون ردنا قاسيًا على تفجيرى بغداد"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وبدأت السلطات العراقية اتخاذ خطوات جادة بشأن التفجيرات الانتحارية التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد.

وكان قد وجه رئيس مجلس الوزراء العراقى بفتح تحقيقا فوريا للوقوف على أسباب التفجيرين، وملاحقة الخلايا الإرهابية التي سهلت مرور المنفذين، كما وجه مصطفى الكاظمى، باستنفار القوات الأمنية لحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ميدانيا.