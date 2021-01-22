شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدين بشدة الهجومين الإرهابيين فى بغداد وتؤكد تضامنها مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت روسيا بشدة الهجومين الإرهابين اللذين استهدفا زعزعة الاستقرار والأمن فى دولة العراق الصديقة.. مؤكدة وقوفها فى تضامن مع العراق قيادة وشعبا فى مكافحة الارهاب بكافة أشكاله.

وأكدت الخارجية الروسية فى بيان لها نشرته سفارتها بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) على أهمية تكثيف الجهود الدولية الجماعية لمواجهة هذا التهديد العالمى بشكل فعال لا هوادة مهما كانت الشعارات التى يختفى وراؤها أنصار ورعاة الإرهاب.. مقدمة التعازى الحارة لأسر الضحايا والتمنيات للشفاء العاجل للمصابين .

ويشار إلى أن الهجومين الإرهابيين وقعا وسط بغداد مما أسفر عن إلى 32 شخصا طبقا لتقديرات الاولية التى أعلنت عنها السلطات العراقية.