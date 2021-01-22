شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 246 حالة إصابة بكورونا و4 حالات وفاة فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد بالجزائر، تسجيل 246 حالة إصابة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة فى يوم واحد.

وقال فورار - فى مؤتمره الصحفى اليومى - "إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 104 آلاف و852 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2853 حالة وفاة".

وأضاف أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 71 ألفا و343 حالة بعد شفاء 216 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 31 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.. فيما أعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب كورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 29 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة.