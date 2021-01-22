بايدن: وفيات كورونا بأمريكا ستتخطى نصف مليون في فبراير

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بايدن خلال اجتماع في البيت الأبيض إن عملية توزيع اللقاحات للوقاية من المرض تتسم بالفشل حتى الآن، بحسب "رويترز".

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ورأى الرئيس الأمريكي أن الأمور المتعلقة بالوباء ستواصل التدهور قبل أن تبدأ في التحسن.

وأطلق الرئيس الأمريكي مبادرات اليوم لكبح انتشار جائحة كوفيد-19.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض يوضح استراتيجية إدارة بايدن في التعامل مع كورونا:" يمكننا هزيمة كوفيد-19 وسنفعل ذلك. تستحق أمريكا إدارة جائحة كوفيد-19 على أساس من العلم، وليس السياسة".

وقال مسؤولون إن بايدن سيوقع في وقت لاحق اليوم على سلسلة أوامر تنفيذية ترتبط بالوباء، مثل فرض وضع الكمامات في المطارات وفي وسائل معينة للنقل العام.

وأصاب فيروس كورونا أكثر من 24 مليون شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة ما يزيد على 405 آلاف، وهما أعلى حصيلتان في العالم.

ووقع بايدن على 15 إجراء تنفيذيا أمس الأربعاء بعد ساعات فحسب من أدائه اليمين، ويهدف الكثير منها لإبطال سياسات ترامب.

وتضمنت الإجراءات إلزاما بوضع الكمامات في المباني الحكومية وتجميد الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.