شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يبحث مع مسئول أمنى إيطالى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيان أصدرته القياد العامة للجيش الليبي، أن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، استقبل وفداً من الحكومة الإيطالية برئاسة رئيس الاستخبارات الإيطالية الجنرال جينارو فيكيوني؛ وتناول اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأوضح البيان، أنه في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين القيادة العامة والجمهورية الإيطالية، وتنفيذاً للمباحثات التي أجراها القائد العام مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خلال زيارته الأخيرة؛ استقبل المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي وفداً من الحكومة الإيطالية برئاسة رئيس الاستخبارات الإيطالية الجنرال جِنّارو ڤيكيوني.

وأكد بيان الجيش الليبى أنه تم خلال اللقاء تناول أوجه التعاون بين ليبيا وإيطاليا وتعزيز العلاقات بين الطرفين؛ كما تم الحديث عن سبل التعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الطرفين لمحاربة هذه الآفات والحد منها.

ومن جانبه، أكد الوفد الإيطالي على دعم إيطاليا الكامل لاستقرار ليبيا ودعم العملية السياسية، تمهيداً لإجراء انتخابات في نهاية هذا العام، مؤكدين على دعم جهود اللجنة العسكرية (5+5) وتوحيد المؤسسات في ليبيا والجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة.

بدورها، أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية بأن المدير العام لوكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية جيوفاني كارافيلي هو الذي توجه إلى مدينة بنغازي الليبية والتقى قائد الجيش المشير خليفة حفتر، وليس المدير العام لإدارة المعلومات الأمنية الإيطالية جينارو فيكيوني.