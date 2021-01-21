صحيفة: الجيش الأمريكي يحقق في وفاة أحد جنوده بالكويت

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الصحيفة أن الجندي عُثر عليه متوفيا في قاعدة عريفجان العسكرية، حسبما كشف الجيش الأمريكي اليوم الخميس.

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وقال بيان للجيش إنه يحقق في ملابسات وفاة الجندي الذي تم العثور على جثته أمس الأربعاء.

وصرحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في البيان: "نبعث تعازينا القلبية إلى أسرة المتوفى".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الإعلان عن اسم الجندي اتباعا للبروتوكول العسكري.

وقبل نحو أسبوع، لقي جندي أمريكي مصرعه وأصيب اثنان إثر تعرضهم لحادث سير في الكويت، بحسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الأمريكي أفاد في بيان بأن "حادث سير غير مرتبط بأعمال قتالية" وقع بالقرب من معسكر "بويرنغ" خلال تنقل روتيني عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن الرقيب أنثوني بيرموديز -28 سنة- لقي مصرعه جراء الحادث فيما جرح اثنان وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري في الكويت.