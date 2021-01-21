شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إقالة وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما أقال مصطفى الكاظمى مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.

وأقال رئيس وزراء العراق، قائد الشرطة الاتحادية ويكلف الفريق الركن رائد شاكر، كما أقال مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد.

وبدأت السلطات العراقية اتخاذ خطوات جادة بشأن التفجيرات الانتحارية التى شهدتها العاصمة العراقية بغداد، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد.

وكان قد وجه رئيس مجلس الوزراء العراقى بفتح تحقيقا فوريا للوقوف على أسباب التفجيرين، وملاحقة الخلايا الإرهابية التي سهلت مرور المنفذين، كما وجه مصطفى الكاظمى، باستنفار القوات الأمنية لحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ميدانيا.