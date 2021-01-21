شكرا لقرائتكم خبر عن ذا هيل: الجيش الأمريكى يحقق فى وفاة جندى بقاعدة عسكرية بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد الجيش الأمريكى، اليوم الخميس، بأنه يحقق في وفاة أحد جنوده بعد أن عثر على جثته في قاعدة عسكرية بالكويت، وأوضح الجيش في بيان أن التحقيق جار لكشف الظروف المحيطة بوفاة الجندى الذى فارق الحياة، أمس الأربعاء، في معسكر عريفجان، بحسب صحيفة "ذا هيل الأمريكية".

ولم يتم الكشف عن هوية الجندي امتثالا للقوانين العسكرية، يذكر أن الأمر يتعلق بثاني جندي أمريكي يفارق الحياة بالكويت في أقل من 10 أيام، حيث أعلن الجيش في 13 يناير مقتل جندي بـ"حادث سير غير مرتبط بأعمال قتالية" بالقرب من معسكر "بويرنغ" خلال تنقل روتيني.