شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يصدر أوامر بتغييرات كبرى فى الأجهزة الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى أوامر بتغييرات كبرى فى الأجهزة الأمنية العراقية، بعد التفجيرين الانتحاريين فى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الخميس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وبدأت السلطات العراقية اتخاذ خطوات جادة بشأن التفجيرات الانتحارية التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى اجتماعا طارئا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد.

ووفقا لقناة العربية، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقى بفتح تحقيق فورى للوقوف على أسباب التفجيرين، وملاحقة الخلايا الإرهابية التي سهلت مرور المنفذين، كما وجه مصطفى الكاظمى باستنفار القوات الأمنية لحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ميدانيا.