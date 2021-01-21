شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يدين تفجيرات بغداد ويصفها بالوحشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان البابا فرنسيس التفجيرات التي وقعت صباح اليوم الخميس في ساحة الطيران بالعاصمة العراقية بغداد، قائلا إنها "عمل وحشي لا معنى له"، وفي برقية حملت توقيع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، قال الحبر الأعظم إنه شعر "بحزن عميق للغاية لدى تلقي نبأ الهجمات التفجيرية"، بحسب " روسيا اليوم".

وذكرت البرقية أنه "في معرض إدانته لهذا العمل الوحشي الأخرق"، يصلي البابا "من أجل الضحايا المتوفين وعائلاتهم، ومن أجل المصابين، ولأجل أفراد أعمال الطوارئ المتواجدين هناك"، وأبدى البابا ثقته بأن "الجميع سيواصلون العمل للتغلب على العنف بالإخاء والتضامن والسلام"، واختتم بطلب "بركة الله العلي لأجل هذه الأمة وشعبها".

ووفقا للتصريحات الأخيرة، ارتفعت حصيلة تفجيرين انتحاريين وقعا صباح الخميس في سوق شعبي مكتظ بساحة الطيران وسط بغداد، إلى 32 قتيلا و110 جرحى.