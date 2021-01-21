شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: العملية الإرهابية فى بغداد كانت نتيجة خرق أمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الداخلية العراقية، إن أجهزة الأمن العراقية أحبطت سابقا العشرات من العمليات الإرهابية في البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الداخلية العراقية، أن العمليات الإرهابية كانت في أطراف العراق بعيدا عن مراكز المدن.

وتابعت وزارة الداخلية العراقية، أن العمليات الإرهابية كانت بعيدة عن مراكز المدن، موضحة أن العملية الإرهابية في بغداد كانت نتيجة خرق أمني.

وبدأت السلطات العراقية اتخاذ خطوات جادة بشأن التفجيرات الانتحارية التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقى بفتح تحقيقا فوريا للوقوف على أسباب التفجيرين، وملاحقة الخلايا الإرهابية التي سهلت مرور المنفذين، كما وجه مصطفى الكاظمى، باستنفار القوات الأمنية لحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ميدانيا، وفقا لقناة العربية.