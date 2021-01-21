شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية فى ليبيا تنشر شروط الترشح لعضوية السلطة التنفيذية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فتح باب الترشح، ابتداءً من اليوم الخميس، ولمدة أسبوع، لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية التى ستنتهى بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وأكدت البعثة الأممية في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت أنه يتم الترشح والاختيار حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير الحالى.

ونشرت البعثة الأممية فى ليبيا متطلبات عملية الترشح للسلطة التنفيذية، والتى تضمنت ورقة إرشادية لتوضيح عملية الترشح من الناحية الفنية، إضافة إلى النماذج المطلوبة بها وأرفقت نموذج للسيرة الذاتية الخاصة بالمرشح، نموذج ترشح لعضوية المجلس الرئاسى، نموذج ترشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، نموذج ترشح قائمة، نموذج تزكية قائمة مرشحين، بالإضافة لآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة الموافق عليها من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسى.

وأشارت البعثة إلى خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، الباب الخاص بشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، وإجراءات تقديم الطلبات، وشروط وآليات الترشح للسلطة التنفيذية وجاءت كالآتى:

أولاً: الترشح لعضوية المجلس الرئاسي:

يتعين على من يرغب في الترشح لعضوية المجلس الرئاسي توفير تزكيتين من قبل أعضاء المجمع الانتخابى الذى ينتمي إليه المرشح بغض النظر عن عدد الأعضاء المنتمين لذلك المجمع الانتخابى.

ثانياً: الترشح لمنصب رئاسة الحكومة

وبالمثل يتعين على من يرغب في الترشح لرئاسة الحكومة توفير تزكيتين على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبى (دون شرط أن تكون التزكيتان من مجمع انتخابى/ إقليم معين).

ثالثاً: شروط عامة

يتعين على الراغبين بالترشح للسلطة التنفيذية الموحدة إرسال نسخ إلكترونية لنموذج الترشح ونموذج السيرة الذاتية، بالإضافة إلى وثيقة إثبات هوية (جواز سفر)، وذلك على البريد الإلكتروني ([email protected](link sends e-mail) في موعد أقصاه منتصف ليل 28 يناير 2021 بتوقيت ليبيا.

تستمر عملية الترشح لمناصب رئاسة الحكومة الموحدة وأعضاء المجلس الرئاسي لفترة محددة. إذ يتوجب على كل الراغبين بالترشح لرئاسة الحكومة ملء نموذج الترشح الخاص بذلك والراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي ملء نموذج خاص آخر، بالإضافة إلى نموذج السيرة الذاتية الموحدة لكل المرشحين.

لا يحق لأي عضو من أعضاء الملتقى تقديم أكثر من تزكية واحدة لمرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي وتزكية واحدة لمرشح واحد لرئاسة الحكومة.

يجب أن تدرج كل التزكيات للراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة في نموذج الترشح.

أحكام إضافية

تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء من الملتقى وبدعم من الأمم المتحدة لاعتماد الترشيحات من خلال مراجعة كل طلبات الترشح بما يطابق شروط الترشح وإعداد قائمة نهائية لمرشحى المجلس الرئاسى لكل إقليم ومرشحى رئاسة الحكومة.