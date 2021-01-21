بعد تفجير بغداد... السيستاني يبعث رسالة للأجهزة الأمنية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمرجع، بشأن التفجير المزدوج، الذي وقع في ساحة الطيران في بغداد اليوم الخميس، بحسب موقع "بغداد اليوم".

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ودعا السيستاني في البيان الأجهزة الأمنية المختصة إلى "تكثيف جهودها وأن تبذل مزيدا من الجهد في سبيل حفظ الأمن وإفشال خطط الأعداء المتربصين بهذا الشعب المظلوم الذي يعاني جوانب شتى".

وأضاف قائلا: "مرة أخرى استهدف الإرهابيون المتوحشون تجمعا من المدنيين الأبرياء بتفجير مزدوج في ساحة الطيران ببغداد العزيزة".

وأشار إلى أن الانفجار "أدى إلى سقوط عشرات الشهداء وأضعاف ذلك من الجرحى والمصابين، في مشهد فظيع يؤلم كل ذي ضمير حي".

وتقدم السيستاني، بـ "أحر التعازي وأصدق المواساة إلى ذوي الشهداء الكرام"، مضيفا "ونتضرع إلى الله العلي القدير أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".

وكان انفجاران انتحاريان قد ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الخميس، واستهدفا سوقاً شعبياً في ساحة الطيران بمنطقه الباب الشرقي التي غالبا ما تعج بالمارة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وكان الناطق باسم الجيش العراقي يحيى رسول قد أوضح أن "إرهابيين انتحاريين فجرا أنفسهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس"، موضحا أن الهجوم "أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين". وعقب التفجير، شهدت بغداد انتشارا أمنيا مكثفا وغلقا للطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.