شكرا لقرائتكم خبر عن أثار مدمرة لتفجير استهدف منطقة الباب الشرقى فى بغداد × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت رويترز صور توضح الأثار المدمرة التى تركها تفجير بغداد، الذى استهدف منطقة الباب الشرقى وسط العاصمة بغداد، في وقت سابق اليوم، وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا أن التفجير الإرهابي لن يؤثر أو يعيق حركة المواطنين داخل العاصمة، وقال المحنا، في تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم /الخميس/ - إن هناك معلومات استخبارية حول الحادث لكن لم يُعلَن عنها للتمكن من القبض على المُنفِذين.



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