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شكرا لقرائتكم خبر عن أثار مدمرة لتفجير استهدف منطقة الباب الشرقى فى بغداد × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت رويترز صور توضح الأثار المدمرة التى تركها تفجير بغداد، الذى استهدف منطقة الباب الشرقى وسط العاصمة بغداد، في وقت سابق اليوم، وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا أن التفجير الإرهابي لن يؤثر أو يعيق حركة المواطنين داخل العاصمة، وقال المحنا، في تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم /الخميس/ - إن هناك معلومات استخبارية حول الحادث لكن لم يُعلَن عنها للتمكن من القبض على المُنفِذين.
أثار التفجير
وأكد أن تنظيم "داعش" الإرهابي هو من يقف وراء هذا الحادث رغم عدم اعترافه بذلك، مشيرا إلى أن هذا التفجير هو رسالة واضحة أراد التنظيم من خلالها إثبات أنه ما زال موجودا، لافتا إلى أن القوات الأمنية تمتلك كما هائلا من المعلومات عن أماكن تواجد الإرهابيين، وأضاف أن هناك معلومات استخبارية دقيقة أدت إلى الوصول إلى عدد من الإرهابيين من خلال عمليات نوعية تمثلت في الإنزال الجوي والضربات الجوية.
أثار التفجير
إزالة أثار التفجير
إزالة الأثار المدمرة للتفجير
تشييع شهداء التفجير
تفجير بغداد
دماء فى الشارع
قوات الأمن العراقية
قوات الأمن العراقية
ملابس ودماء