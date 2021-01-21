شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: داعش يقف وراء استهداف منطقة الباب الشرقى ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا أن التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد، في وقت سابق اليوم، لن يؤثر أو يعيق حركة المواطنين داخل العاصمة، وقال المحنا، في تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم /الخميس/ - إن هناك معلومات استخبارية حول الحادث لكن لم يُعلَن عنها للتمكن من القبض على المُنفِذين.