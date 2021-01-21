شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يأمر بإعفاء قيادات أمنية واستخباراتية وتحويلها للتحقيق بعد تفجيرى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بإعفاء قيادات أمنية واستخباراتية وتحويلها للتحقيق بعد تفجيري بغداد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وبدأت السلطات العراقية اتخاذ خطوات جادة بشأن التفجيرات الانتحارية التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد.

ووفقا لقناة العربية، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقى بفتح تحقيقا فوريا للوقوف على أسباب التفجيرين، وملاحقة الخلايا الإرهابية التي سهلت مرور المنفذين، كما وجه مصطفى الكاظمى، باستنفار القوات الأمنية لحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ميدانيا.