شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: البعثة الأممية فى ليبيا تعلن بدء تلقى الترشيحات للسلطة التنفيذية المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن البعثة الأممية فى ليبيا تعلن البدء بتلقى الترشيحات للسلطة التنفيذية المؤقتة.

وفى وقت سابق، رحب بيان أوروبى أمريكى مشترك باتفاق آلية اختيار السلطة التنفيذية فى ليبيا، موضحًا أنه حان الوقت لتغيير الوضع الراهن فى ليبيا، داعيا الفرقاء الليبيين لتبنى حكومة موحدة.

وتابع البيان الأوروبى الأمريكى المشترك: يجب احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويجب إخراج جميع المقاتلين والمرتزقة من ليبيا، ويجب إعادة فتح الطريق الساحلى فى ليبيا.