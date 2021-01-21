أسرار تكشف لأول مرة... إسرائيل تخوفت من قصف دمشق خلال حرب أكتوبر 1973

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / JACK GUEZ

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الخميس، بأنه رغم مرور 47 عاما على حرب السادس من أكتوبر 1973، فإنه ما تزال هناك الكثير من الأسرار حولها، حيث أظهرت الوثائق التي سمح بنشرها، اليوم، لأول مرة، المشاورات التي أجرتها رئيسة الوزراء غولدا مائير، ووزير الدفاع موشيه دايان مع الجنرالات والوزراء الآخرين.

ومن بين الأسرار التي كشفتها القناة العبرية "كان" أن القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل فكرت في قصف العاصمة السورية دمشق، لكنها تراجعت تخوفا من تأثير هذه الخطوة داخل أروقة مجلس الأمن، فضلا عن التخوف من تدهور التفوق الجوي الإسرائيلي في حينه، وكذلك الضغط الأمريكي لوقف إطلاق النار ـ بحسب القناة.

وذكرت القناة أن موشيه دايان عقد اجتماعا صحفيا في السابع من أكتوبر، أي في اليوم الثاني للحرب، ووصف ما جرى في اليوم الأول بـ"الكارثة"، ولكنه متفائل بالنتائج النهائية للحرب ذاتها، في وقت تساءلت غولدا مائير عن رد فعل وزير الخارجية الأمريكي، آنذاك، هنري كيسنجر، بشأن الحرب، فكانت إجابة دايان، أنه "مثير للاهتمام".

يشار إلى أنه في السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجوما على إسرائيل بهدف إجبارها على إعادة الأراضي التي استولت عليها من البلدين في حرب 1967 والتي تشمل شبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية.