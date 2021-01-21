شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم التيار الصدرى فى العراق: لن نسمح بعودة الإرهاب والتفجير والأحزمة الناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، إنهم لن يسمحوا بعودة الإرهاب والتفجير والمفخخات والأحزمة الناسفة، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، أعلنت الشرطة العراقية ومصادر طبية اليوم الخميس، عن وقوع تفجيرين انتحاريين فى سوق وسط بغداد، ووصلت حصيلة الضحايا إلى 28 قتيلا وعدد كبير من المصابين.

وقالت مصادر الشرطة، إن عدد القتلى فى الهجوم على سوق مزدحمة بساحة الطيران ببغداد قد يرتفع لأن بعض المصابين فى حالة خطيرة.

واعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة فى العراق إن ما حدث فى بغداد: "اعتداء إرهابى مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين فجرا نفسيهما فى ساحة الطيران وسط العاصمة".