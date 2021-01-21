شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 11 وفاة و776 إصابة جديدة بكورونا فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 11 وفاة و776 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، موضحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 318,181 حالة، أما الوفيات فبلغت 4198 حالة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشارت وزارة الصحة الأردنية، إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 46 حالة، فيما غادرت 44 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 1092 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 304,200 حالة.