شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: التوقيع على اتفاقية تشغيل رحلات جوية مباشرة مع المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام إسرائيلي، إعلانه التوقيع على اتفاقية تشغيل رحلات جوية مباشرة مع المغرب.

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيجري مناورة عسكرية خلال الصيف القادم، تحاكي وقوع حرب، وستستمر لقرابة الشهر.

وأضافت الصحيفة، أن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش عن إجراء مناورة قد تستمر لقرابة الشهر، مشيرة إلى أنها ستكون خلال شهري مايو أو شهر يونيو القادم.