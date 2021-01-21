شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 17 إصابة بسلالة كورونا المكتشفة فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، عن اكتشاف 17 إصابة بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا في مناطق محاذية لمدينة القدس.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن الإصابات كانت في بيت سوريك، وبير نبالا، والجديرة، وبيت حنينا، والرام، وشعفاط، مشيرة إلى أن هذه السلالة من فيروس كورونا تعتبر أكثر سرعة في الانتشار، إضافة إلى أن مدى الإصابة فيها أوسع في النطاق العمري.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن فريق عمل من وزارة الصحة والجامعة العربية الأمريكية قام بإجراء الاختبارات الجينية للكشف عن التحور الجيني الجديد للفيروس في عينات مستخلصه من المرضى، حيث تم الكشف عن وجود الطفرات الجينية الجديدة في بعض المسحات التي تم تجميعها من مناطق الضفة الغربية.