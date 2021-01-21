شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 1164 إصابة و33 وفاة.. وطائرة تقلع للهند لجلب جرعات لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 1164 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 463706 حالة في المغرب.

أكدت وزارة الصحة المغربية، أن مجموع التحاليل المنجزة قد بلغ 4781377 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي، موضحة أن الفترة نفسها عرفت تسجيل 33 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8076، وتم التأكد من 1346 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 439301.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام مغربية إن طائرة "بوينج 787 دريملاينر" تابعة للخطوط الملكية المغربية أقلعت، اليوم الخميس، من مطار محمد الخامس نحو مطار مومباي الدولي بالهند، من أجل جلب جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد موقع هسبريس المغربى أن الطائرة المذكورة من المرتقب أن تعود، في وقت لاحق، محملة بكمية من جرعات لقاح "أسترازينيكا"، على أن تعقبها رحلة ثانية في الساعات القليلة القادمة.