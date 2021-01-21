شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف دولة القانون فى العراق: تفجيرات بغداد تستدعى رفع حالة التأهب الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ائتلاف دولة القانون في العراق، إن تفجيرات العاصمة بغداد تستدعي من الحكومة العراقية رفع حالة التأهب الأمني في البلاد، وفقا لمصادر إعلامية.

كما دعا المرجع الشيعي الأعلى بالعراق علي السيستاني، أجهزة الأمن العراقى لبذل الجهود لحفظ الأمن وإفشال خطط الأعداء، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها أعلن مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقي، عن إجراء تحقيق في الخرق الأمني الذي تسبب في تفجير ساحة الطيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، الهجوميّن الإرهابييّن اللّذَين استهدفا العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشقاء العراقيين.

وأعربت مصر، حكومة وشعبًا، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، والتمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.