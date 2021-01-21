الصحة الفلسطينية تعلن اكتشاف 17 إصابة بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزيرة الكيلة قولها إن الإصابات كانت في بيت سوريك، وبير نبالا، والجديرة، وبيت حنينا، والرام، وشعفاط، مضيفة أن طواقم الطب الوقائي في الوزارة ستعمل على متابعة المرضى وأوضاعهم الصحية، وعمل المسحات اللازمة لتتبع إصابات أخرى إن وجدت في تلك المناطق، وأشارت إلى أن هذه السلالة المتحورة من فيروس "كورونا" تعتبر أكثر سرعة في الانتشار، إضافة إلى أن مدى الإصابة فيها أوسع في النطاق العمرى.



وتابعت أن فريق عمل من وزارة الصحة والجامعة العربية الأمريكية قام بإجراء الاختبارات الجينية للكشف عن التحوّر الجيني الجديد لفيروس "كورونا" المستجد في عينات مستخلصة من المرضى، حيث قام الفريق البحثي بالكشف عن وجود الطفرات الجينية الجديدة للفيروس في بعض المسحات التي تم تجميعها من مناطق الضفة الغربية.