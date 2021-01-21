شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تكتلات ليبية ترفض الاستفتاء على الدستور وتتمسك بموعد إجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدّدت ستة تكتلات سياسية ليبية، اليوم الخميس، رفضها لفكرة المضى فى طريق الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدة رفضها لهذا المشروع برمته.



وأكدت التكتلات الليبية في بيان مشترك لها، مساء الخميس، أن السلطات الجديدة التي سوف ينتخبها الليبيون في 24 ديسمبر المقبل ستكون قادرة على معالجة هذا النقص، من خلال ترسيخ شرعية جديدة، تحكم الدولة الليبية: تشريعية وتنفيذية، سوف يكون من أولى مهامها، إعادة النظر في مشروع الدستور الدائم، عبر تشكيل لجنة من خبراء ومتخصصين يضعون مقترحا جديداً لدستور دائم يعبر عن تطلعات وطموحات الشعب الليبي، على حد قولهم.



وأشار البيان الموقع من التكتل المدني الديموقراطي ،تكتل احياء ليبيا ،الحراك الوطني الليبي ،تيار الشباب الوطني ،تنسيقية العمل الوطني ،المجموعة الليبية الامريكية ،أن بعض الأطراف تروّج لإقرار مشروع الدستور الذى قدمته الهيئة التأسيسية، من خلال الاستفتاء الشعبي.



كما أكد البيان أن "ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي لا في الموعد المحدد ولا حتى بعده بسنة أو أكثر، بسبب ما يترتب على أسلوب الاستفتاء من إضاعة للوقت وتمطيط للمهل المتاحة. ناهيك عن الجدل العقيم الذي يرفعون به عقيدتهم حول الحاجة إلى قاعدة دستورية، تجرى على أساسها الانتخابات".



وأشار البيان إلى أن الحل الحقيقي لأزمة ليبيا هو المرور إلى انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية، بعد تمهيد البيئة المناسبة لإجرائها، من خلال إنهاء ظاهرة الخروج عن سلطة الدولة، وإنهاء انتشار السلاح ووجود الميليشيات، موضحين أن القاعدة الدستورية اللازمة موجودة، ولا حاجة مطلقا لإيجاد بديل لها، والمتمثلة في الإعلان الدستوري بعد تضمين مقترح لجنة فبراير فيه، وفي قرار مجلس النواب الليبى رقم 5 لسنة 2014م بخصوص الانتخاب المباشر لرئيس الدولة.