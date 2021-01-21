شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: اتفاق العلا يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودى، إن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها، لافتا إلى أن اتفاق العلا سيكون أساسا قويا للتنسيق الخليجي والعربي.

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال حواره مع قناة العربية، أن اتفاق العلا يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة، متابعا: نثق أن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذه.

وتابع وزير الخارجية السعودي: جميع الدول الأربعة متفقة على أهمية المصالحة مع قطر.

وبشأن الأزمة اليمنية، قال فيصل بن فرحان، إن اتفاق الرياض لبنة الأساس لحل سياسي وتسوية شاملة لأزمة اليمن، موضحا أنه إذا قرر الحوثيون أن مصلحة اليمن هي الأهم سيسهل التوصل لحل.

وتابع وزير الخارجية السعودي، أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من جانب واشنطن تصنيف مستحق، لافتا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستجد أن أهدافنا مشتركة فيما يخص الوضع في اليمن.