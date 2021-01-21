شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: المملكة تتشاور مع واشنطن بخصوص الاتفاق مع إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إن هناك علاقة تاريخية تربط السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، متابعا: تعاملنا بشكل ممتاز مع إدارات من الجمهوريين والديمقراطيين.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، في تصريحات لقناة العربية: علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاقة مؤسسات ومصالحنا المشتركة لم تتغير، لافتا إلى أن ضعف اتفاقيات سابقة مع إيران سببه عدم التنسيق مع دول المنطقة.

وتابع فيصل بن فرحان: سنتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص الاتفاق مع إيران ليكون ذا أساس قوى، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تتفهم أن الاتفاق السابق مع إيران يحوى نواقص.

وقال وزير الخارجية السعودي للعربية: يدنا ممدوة للسلام مع إيران لكنها لا تلتزم باتفاقياتها، موضحا أن على إيران أن تغير أفكارها وتركز على رخاء شعبها.

واستطرد وزير الخارجية السعودى: دعوات إيران للحوار غير مجدية، لافتا إلى أن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها.