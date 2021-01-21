شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: إجراء تحقيق فى الخرق الأمنى الذى تسبب فى تفجير ساحة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقي، إجراء تحقيق في الخرق الأمني الذي تسبب في تفجير ساحة الطيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أنه لن نسمح للضغوط السياسية أن تؤثر على الضرورات الأمنية.

وفى وقت سابق أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، الهجوميّن الإرهابييّن اللّذَين استهدفا العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشقاء العراقيين.

وأعربت مصر، حكومة وشعبًا، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، والتمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.